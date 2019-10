Tenta di rubare due bottiglie di vino, poi le tira contro il venditore e prende a schiaffi un carabiniere

Ha prima tentato di rubare delle bottiglie di vino, poi ha spintonato il venditore che si era accorto del furto e gli ha lanciato contro le due bottiglie, infine ha prima tirato uno schiaffo ad un carabinieri fuori servizio calpestandogli volutamente gli occhiali, poi ha tirato delle testate all'auto dei carabinieri intervenuti per arrestarla. Momenti di follia per una 19enne di Prato, già nota alle forze dell'ordine per fatti analoghi, la notte scorsa.

La ragazza, dopo essere entrata in un esercizio commerciale in via Verdi ed aver chiesto di acquistare una bottiglia di vodka, si è impossessata di due bottiglie di vino esposte su uno scaffale, occultandole all’interno del suo giubbotto. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’addetto alle vendite la donna si è alterata, lo ha spintonato e si è data alla fuga. Raggiunta, la 19enne gli ha lanciato contro le due bottiglie, colpendolo all’avambraccio destro e provocandogli una vistosa contusione. La scena è stata notata da due allievi della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, liberi dal servizio, che si sono qualificati e hanno chiesto spiegazioni. La donna ha sferrato uno schiaffo in volto ad un militare, facendogli cadere gli occhiali da vista che ha calpestato e danneggiato volontariamente. Sono quindi arrivati i carabinieri che hanno bloccato la 19enne la quale, nel cercare di divincolarsi, ha sferrato delle testate allo sportello del veicolo di servizio.

La donna, già nota alle forze dell’ordine anche per analoghi fatti, è stata dichiarata in stato di arresto per tentata rapina impropria, nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed associata alla Casa Circondariale di Sollicciano

