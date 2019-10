Turismo, Sindacato Generale di Base: "Promuovere la conoscenza di tutta la città"

Nella giornata di apertura gratuita al pubblico il San Matteo aprirà solo per poco tempo, non importa che siano minuti o ore , il fatto grave è la mancanza di personale di sorveglianza per tenere aperto il museo.

A Pisa abbiamo dei tesori dimenticati, San Matteo, Palazzo Reale, Museri della Nave e della Grfica ,la chiesa della Spina, la stessa Sala delle Baleari, innumrevoli chiese che restano chiuse. Un turista puo' fermarsi nell'area limitrofa a Piazza dei Miracoli ma ignorare tutto il resto, per invertire la tendenza non servono parole ma fatti.

Ci si meraviglia nel leggere che mancano custodi, noi restiamo meravigliati dal fatto che per anni si è ignorato letteralmente il problema per sudditanza verso la Primaziale, una sudditanza che alla fine non ha favorito la conoscenza del patrimonio culturale locale, ignari perfino di quante chiese siano presenti a Pisa, impossibilitati a visitarle perchè chiuse. E' questa la sfida da lanciare per la Pisa dei prossimi anni, meno divieti e ordinanze , piu' cultura e programmazione di eventi