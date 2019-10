Tuttocuoio, arrivano le dimissioni del ct Scardigli. La presidente Coia avverte: "Non solo lui il problema"

"A seguito della disfatta di Foligno, nella quale sembra non ci possa essere nessuna giustificazione di sorta per come invece nelle precedenti sconfitte, la società Tuttocuoio ed il tecnico Nico Scardigli hanno di comune accordo deciso che, per il bene della società, il rapporto venga rescisso", queste le parole di Paola Coia, presidente Ac Tuttocuoio, dopo la pesante sconfitta di ieri per 5-0 contro Foligno. I neroverdi dopo sei giornate sono ancora a secco di punti, una serie di sconfitte che impongono un cambio di passo. Già settimana scorsa il tecnico Scardigli aveva presentato le sue dimissioni, ma la presidente Coia le aveva rifiutate. Dopo il 5-0 contro Foligno, però, la società ha cambiato idea.

"La presidente Coia se pur convinta che il problema della squadra non sia esclusivamente la figura del tecnico, - si legge ancora in una nota - ringraziandolo per quanto ha fatto con assoluta dedizione per la squadra e la società, ha dunque deciso di accettare le dimissioni del tecnico"

La società si è quindi riservata 48 ore per "una più serena valutazione della situazione e comunicare quindi le conseguenti decisioni", specificando però che queste "certamente non si limiteranno alla sola sostituzione del tecnico, ma anche all'allontanamento di chi ha dato troppo poco al TUTTOCUOIO"

