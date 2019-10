Dà in escandescenze e picchia due poliziotti, arrestato

Nel pomeriggio di ieri (domenica 6 ottobre) a Siena le volanti della polizia sono state chiamate a intervenire in un bar di via Aretina,dove un uomo ubriaco, dopo aver molestato e minacciato ripetutamente alcuni avventori e dipendenti del locale, si era anche scagliato, colpendolo con violenza, contro un agente di polizia penitenziaria intervenuto per riportare la calma nel locale. Libero dal servizio e testimone dei fatti, si era qualificato come un agente di polizia e prodigato per allontanare il soggetto violento dal locale.

Giunti subito sul posto i poliziotti sono riusciti, non senza difficoltà considerata l’energica resistenza opposta dall’uomo e solo con l’uso dei dispositivi di contenzione, a trattenere e bloccare l’aggressore che, nel frattempo, però, era riuscito a sferrare dei pugni all'agente, facendolo sanguinare copiosamente.

Nonostante la presenza degli agenti l’aggressore, M.G., 33enne dimorante a Siena e già noto alle forze dell’ordine, ha offeso e minacciato gli operatori e ha pure aggredito un altro agente, colpendolo violentemente alla spalla. Immobilizzato, è stato condotto in Questura; sia durante il trasporto nell’autovettura di servizio che durante la permanenza per gli accertamenti di rito, l’uomo ha continuato imperterrito a tenere comportamenti violenti e minacciosi nei confronti degli agenti, cercando ripetutamente di colpirli anche con delle testate. M.G. è stato, quindi, arrestato nella flagranza dei reati di violenza, minacce e lesioni nei confronti dell’agente della Polizia penitenziaria e degli agenti delle Volanti. Adesso si trova ai domiciliari.

Tutte le notizie di Siena