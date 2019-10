Prato, arrestato spacciatore nei giardini di piazza Stazione

Nella serata del 06 ottobre i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato hanno arrestato nei giardini di Piazza Stazione un 30enne nigeriano, mentre vendeva eroina ad un italiano residente a Prato. Il nigeriano era gravato da altri precedenti commessi sotto falso nome e in passato ha subito una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione. I carabinieri hanno perquisito l'uomo, trovando altra droga e denaro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Il 30enne sarà giudicato oggi per direttissima, mentre l'assuntore ca cui aveva ceduto la dose di eroina è attualmente in cura al SERT ed è stato segnalato alla Prefettura.

