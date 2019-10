Auto ribaltata in viale Sanzio, anziano in ospedale

Si è ribaltato con la sua utilitaria finendo in ospedale in codice giallo. Si tratta di un 80enne automobilista che stamani, in viale Sanzio, è stato protagonista di un spettacolare incidente per fortuna senza riportare senza gravi danni. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale intervenuta sul posto l’uomo stava transitando in viale Sanzio in direzione di piazza Pier Vettori quando, per motivi da accertare, avrebbe urtato con la ruota anteriore destra dell’auto la ruota sinistra di un veicolo in sosta. A causa di questo contatto l’auto dell’80enne si è ribaltata fermandosi a centro strada. Nell’urto sono rimasti danneggiati anche il veicolo colpito e uno scooter parcheggiato nello stallo successivo. Il conducente è stato portato in ospedale in codice giallo. Il viale è rimasto chiuso in direzione piazza Pier Vettori per circa un’ora.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

