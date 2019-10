Carnevale di Viareggio, via al casting per trovare Ondina

La Fondazione Carnevale indice il casting per la ricerca dell’interprete di Ondina, la maschera femminile che, insieme a Burlamacco, rappresenterà la manifestazione in tutti gli eventi ufficiali e di promozione.

Al casting possono partecipare ragazze che abbiano la maggiore età, disponibili a vestire i panni di Ondina nelle occasioni istituzionali in Italia e all’estero. Gradito il diploma di scuola superiore e la conoscenza di base della lingua inglese.

Per candidarsi basta inviare foto e curriculum a: segreteria@ilcarnevale.com

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17 di venerdì 25 ottobre. Il casting si svolgerà presso la sede della Fondazione Carnevale in novembre. Per informazioni: 0584 58071.

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio - Ufficio stampa

