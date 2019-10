Centralino di Empoli irraggiungibile per ore, Asl si scusa per i disagi

Per un problema tecnico al centralino che è stato risolto intorno alla mezzanotte, il numero diretto (05719411) della continuità assistenziale (ex guardia medica) su Empoli ieri è stato raggiungibile a tratti per alcune ore. Chi, in alternativa, si è rivolto alla portineria del presidio San Giuseppe o al 118, è stato dirottato sul numero della guardia medica. A causa delle difficoltà, alcuni cittadini possono aver desistito nel chiamare e per questo l’Azienda si scusa per il disservizio e per i disagi che, essendo domenica, può aver procurato il mancato collegamento al numero della guardia medica.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

