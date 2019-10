Buongiorno ogni sabato mattina alle ore 10:35 su Radio Lady di Empoli va in onda la Rubrica cucinare che Bontà ma in versione internazionale. Io e la Sere parliamo di cucina o piatti internazionali.

Sabato 5 ottobre abbiamo avuto in diretta telefonica Sara Stanghini la vincitrice del concorso Cake Star organizzata dal Bagno Impero a Marina di Pisa. Ha vinto la gara di torte con la sua Cheescake Sotto le Stelle, i giudici si solo leccati i baffi da quanto era buona la sua torta, una bontà infinita. Ricordo che giovedì 3 ottobre abbiamo avuto in diretta Franca e Fiorisa che hanno vinto il secondo posto del concorso Cake Star in due categorie diverse. Fiorisa con la sua Sbriciolona di Mele ha vinto nella categoria della Presentazione, mentre Franca con la sua Torta della Nonna nella categoria del Gusto.

Anche voi potete spedire le vostre ricette non solo quelle tradizionali italiane ma anche ricette internazionali, magari dopo essere stati a fare un viaggio avete provato a rifare quel piatto che vi ha colpito o vi è piaciuto, oppure siete di un'altra nazionalità e vivete in Italia, e volete fare conoscere le ricette del vostro paese di origine?

Cheesecake sotto le stelle

Ingredienti per la crema

3 uova

80 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

250 gr di ricotta

1 cucchiaio di farina

1 bustina di vanillina

Per la base

180 gr di biscotti pan di stelle

1 etto di burro (100 gr)

Per la guarnizione

Nutella

Preparazione

Sciogliete il burro a bagnomaria. Tritate i biscotti, trasferiteli in una terrina e mescolateli bene al burro. Versate il tutto in una teglia da plumcake rivestita con carta da forno. Lasciate raffreddare. Mescolate con uno sbattitore uova, zucchero, mascarpone, ricotta, farina e vanillina e versate il tutto sulla base di biscotti. Infornate a 180 gradi per 30/35 minuti. Lasciate raffreddare in frigo per minimo due ore. Guarnite con nutella prima di servire.

Sara Vincitrice primo premio Gara Cake Star

