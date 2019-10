Chiavi della città a Richard Gere, centrodestra e M5S: "Spot per l'immigrazione clandestina"

"Il sindaco Nardella ne ha pensata un'altra delle sue: consegnare le chiavi della città a Richard Gere, noto attore e sex symbol hoolywoodiano, famoso negli ultimi tempi, più che per le sue interpretazioni, per le 'imprese' umanitarie, come trascorrere una mezza giornata a bordo di una nave di una ong piena di migranti clandestini a Lampedusa. Una scelta, quella del sindaco, che non ci sorprende, vista la parte politica da cui proviene, ma che non di meno ci indigna come fiorentini. Nardella stavolta, per conquistare le prime pagine dei giornali e assicurarsi le telecamere dei tg fa uno spot per l'immigrazione clandestina, rendendo Firenze capitale mondiale del buonismo radical chic. Semplicemente, una vergogna per Firenze e i fiorentini".

Questa la dichiarazione congiunta dei capigruppi del centrodestra Ubaldo Bocci (coordinatore), Federico Bussolin (Lega), Jacopo Cellai (Forza Italia), Alessandro Draghi (Fratelli d'Italia) e di Roberto De Blasi (Movimento 5 Stelle)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

