Colpisce una poliziotta con un calcio, denunciato

A Siena nella tarda serata di ieri (domenica 6 ottobre) le volanti sono poi intervenute, in un’altra zona della città, in Coroncina, dove era stato segnalato un soggetto che vagava per la strada scalzo e in pigiama. Sul posto i poliziotti hanno individuato il soggetto, un trentenne originario della provincia di Bergamo in stato di alterazione verosimilmente causato dall’assunzione smodata di alcool. In seguito si sono prodigati, unitamente al personale medico del 118, per cercare di immobilizzarlo.

Durante le fasi dell’intervento l’uomo, pur immobilizzato sulla barella, è però riuscito a sferrare un violento calcio a una poliziotta che, caduta per terra, ha sbattuto la testa contro una parte metallica della barella. L’agente si è poi fatta visitare dai sanitari; ha riportato solo una forte contusione con tre giorni di prognosi. L'uomo è stato denunciato.

Tutte le notizie di Siena