Concerti della Liuteria Toscana, in scena il Quartetto di Fiesole

I Concerti della Liuteria Toscana continuano martedì 8 ottobre alla Sala Mazzoni della Società Dantesca Italiana (ore 21 - Palagio dell'Arte della Lana - via dell'Arte della Lana, 1 – Firenze – biglietto 10 euro) con una serata che vede in scena lo storico Quartetto di Fiesole, impreziosito per l’occasione dal violista rumeno Vladimir Mendelssohn.

Nato sotto la guida di Piero Farulli, il Quartetto di Fiesole vanta una carriera trentennale costellata di premi – tra gli altri il Concorso Internazionale di Cremona e il Concorso Gui di Firenze – centinaia di concerti nei maggiori festival internazionali e numerose uscite discografiche.

La formazione attuale è composta da due membri fondatori, la violinista Alina Company e la violoncellista Sandra Bacci, a cui si sono aggiunti, nel 2016, Simone Ferrari al secondo violino e Flaminia Zanelli alla viola.

In programma il “Quartetto per archi n. 4 in do maggiore, K 157” di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703 - Quartettsatz" di Franz Schubert, il “Quintetto per archi n. 2, op. 87” di Felix Mendelssohn.

Dopo aver utilizzato per molti anni strumenti del 1700, il Quartetto di Fiesole ha scelto di suonare strumenti Marino Capicchioni – liutaio originario di San Marino, attivo fino al 1977 - per avere un’omogeneità che in altre combinazioni sarebbe stata meno pronunciata.

Si tratta di strumenti di grande raffinatezza e pregio, tutti presenti in svariate pubblicazioni e appartenenti alla produzione matura. Il violino di Alina Company, del 1971, è stato per 45 anni in collezione e conserva i tratti originali dell’autore, infatti non sono stati sostituiti neanche anima e ponticello. Altro esempio luminoso della liuteria del maestro è il violino di Simone Ferrari, del 1953.

La viola suonata da Flaminia Zanelli, del 1950, e il violoncello dell’anno 1962 suonato da Sandra Bacci, costituiscono riferimenti rappresentativi dello stile dell’autore.

In programma a Firenze da ottobre a dicembre 2019, i Concerti della Liuteria Toscana celebrano l’arte liutaria di ieri di oggi. Alcuni strumenti, di valore storico, sono stati restaurati proprio la rassegna e risuoneranno per la prima volta dopo decenni.

Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.

Il festival è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

Programma concerto

W.A. Mozart Quartetto per archi n. 4 in do maggiore, K 157

F. Schubert Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703 "Quartettsatz"

F. Mendelssohn Quintetto per archi n. 2, op. 87

Info

Cell. 339 1632869 - 334 6006361

www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it

Biglietto posto unico

10 euro

Prevendite

Punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.

Progetto

Orchestra da Camera Fiorentina

Direzione artistica

Giuseppe Lanzetta

In collaborazione con

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

Fondazione CR Firenze

Si ringraziano per l'ospitalità

Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte

Città Metropolitana Firenze

Comune di Firenze

Regione Toscana

Suonano gli archi del liutaio Marino Capicchioni

QUARTETTO DI FIESOLE

ai Concerti della Liuteria Toscana

Martedì 8 ottobre 2019 – ore 21 - ingresso 10 euro

Sala Mazzoni - Società Dantesca Italiana

Palagio dell'Arte della Lana - via dell'Arte della Lana, 1 - Firenze

Strumenti: Marino Capicchioni

QUARTETTO DI FIESOLE

Con la partecipazione del violista VLADIMIR MENDELSSOHN

Violini: Alina Company, Simone Ferrari

Viole: Flaminia Zanelli, Vladimir Mendelssohn

Violoncello: Sandra Bacci

Programma: W.A. Mozart, F. Schubert, F. Mendelssohn

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze