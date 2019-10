Concorso fotografico #restateinToscana, vince il certaldese Maurizio Bartalucci

Il sindaco Giacomo Cucini e l’assessore alla cultura Clara Conforti hanno incontrato il certaldese Maurizio Bartalucci, vincitore pochi giorni fa del contest fotografico #restateintoscana grazie ad una fotografia che ritraeva il Parco di Canonica. Il contest, ideato e promosso dalla Regione Toscana sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha visto Bartalucci trionfare con la sua foto che ha ricevuto oltre 3.000 like ed ha così superato in scioltezza, con addirittura il 50% dei voti in più, le foto seconda e terza classificata, ovvero un viale alberato di Castagneto Carducci e addirittura uno scorcio del Ponte Vecchio di Firenze, fermi sotto quota 2.000 like. Un contest senza premi in denaro, ma ambito, per la visibilità che il social della Regione Toscana dà ad autori e fotografie.

“Sono una persona cui piace fare foto, ma non chiamatemi fotografo – ci tiene a precisare Maurizio Bartalucci, classe 1964 – ho un normale cellulare Huawei ed una macchina fotografica “bridge” la Nikon Coolpix P900, strumenti alla portata di tutti. Tanti anni fa dipingevo, poi tempo e spazio per le tele vennero meno e mi appassionai alla fotografia, prima fotografando i miei figli, poi le località visitate in viaggio. E sono stati proprio i miei figli, due anni fa, a suggerirmi di condividere le foto su Instagram. Scorci e panorami di Certaldo, che è il mio paese, sono quelli che fotografo da sempre e sono felice che in questo contest abbia vinto proprio uno scatto del Parco di Canonica, un luogo dove come tanti certaldesi vado spesso a passeggiare ma che per me è stato anche musa ispiratrice”.

“Le nostre più vive congratulazioni a Maurizio per la vittoria e i nostri complimenti per la sua passione che coltiva con ottimi risultati – hanno detto il sindaco Giacomo Cucini e l’assessore alla cultura Clara Conforti – siamo lieti di questo risultato per lui e per l’immagine del nostro comune, che si dimostra in grado di affascinare non solo per la bellezza dei suoi beni culturali, ormai nota e acclarata, ma anche grazie a suggestioni paesaggistiche come quelle che Bartalucci ha saputo fermare con questo scatto”.

Foto che si può ritrovare, insieme ai migliori scatti del certaldese, sul suo personale profilo Instagram

www.instagram.com/mauriziobartalucci/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

