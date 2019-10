Consiglio comunale Certaldo, all'esame mozioni Lega

È convocato il consiglio Comunale straordinario del 8 ottobre 2019 alle ore 19,00 in prima convocazione ed alle ore 19,30 in seconda presso la Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48

Ordine del Giorno

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

1) CONSIGLIO COMUNALE – Assegnazione del titolo di “Città” al Comune – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

2) CONSIGLIO COMUNALE – Introduzione di nuovi atti di indirizzo e controllo – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

3) CONSIGLIO COMUNALE – Installazione sistemi di segnalazione semaforica in prossimità dei sottopassi stradali nel territorio comunale – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

4) CONSIGLIO COMUNALE – Adesione all’iniziativa “Un albero in più” e per la tutela del verde urbano – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

