Controlli alle Cascine, trovata droga nascosta tra le piante

I carabinieri della Compagnia di Firenze hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio presso il Parco delle Cascine, frequentato, soprattutto nei weekend, da centinaia di fiorentini.

Tra venerdì e domenica, infatti, i militari dell’Arma territoriale, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana di Firenze, e il fondamentale ausilio del cane antidroga “Batman”, hanno pattugliato le vie di accesso al parco, oltre che i sentieri interni e le aree adiacenti alla fermata Olmi della tramvia, con la finalità di fornire sicurezza alle tante famiglie presenti e prevenire la commissione di reati, tra cui i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha portato al rinvenimento, occultati tra la vegetazione, di circa 100 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti, nonché alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di un cittadino gambiano 19enne, trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish, suddivisa in dosi, posti sotto sequestro unitamente a quasi 200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

L’attività è proseguita con il controllo delle persone di interesse operativo rintracciate sul posto, in esito al quale in 5 (tre stranieri e due italiani) sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente di varia tipologia. Infine, nell’ambito del pattugliamento del parco, a seguito di intervento nei pressi del viadotto dell’Indiano, i militari hanno denunciato per molestie e lesioni personali, un italiano senza fissa dimora che, dopo un apprezzamento non corrisposto ad una donna che passeggiava, l'ha colpita con una canna appena estirpata, facendola inciampare e battere la testa al suolo.

I militari hanno subito condotto l’uomo in caserma per gli accertamenti di rito mentre la donna, medicata presso il pronto soccorso del Careggi, ha fortunatamente riportato solo un lieve trauma cranico ed è stata dimessa. In totale i controlli hanno riguardato oltre 80 persone e 22 veicoli.

