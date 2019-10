Controllo del Vicinato, prove tecniche a Cortenuova: primo incontro al circolo

Tornano gli incontri di conoscenza per ampliare le zone del territorio comunale di Empoli in cui è attivo il Controllo del Vicinato. Mercoledì 9 ottobre ne è in programma uno al Circolo Arci di Cortenuova, alle 21.30. Saranno presenti il sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini e rappresentanti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, con anche la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Come detto si parlerà del percorso che da anni sta portando numerose zone di Empoli a essere oggetto di un controllo più attento da parte dei cittadini residenti che si riuniscono in gruppi di contatto e cercano di aiutare le forze dell’ordine a fare prevenzione di atti criminosi solo con l’aiuto delle loro segnalazioni in quanto persone che vivono l’area e la conoscono. È questa la filosofia che sta alla base del Controllo del Vicinato che è già partito in diverse zone e frazioni di Empoli e che è rivolto a tutti coloro che sono interessati.

Oltre all’incontro di mercoledì a Cortenuova nei prossimi giorni saranno confermati altri due assemblee pubbliche per spiegare il Controllo del Vicinato in altre frazioni della città in cui è emerso l’interessa da parte di gruppi di cittadini: Carraia-Cascine e Corniola.

Ad oggi sono 14 i gruppi registrati e riconosciuti dal Comune di Empoli: i primi a essersi associati sono stati alcuni cittadini di Vitiana, fra Pagnana e Avane; poi Via Tino da Camaino, in zona ospedale; tre gruppi nell’area collinare di Villanuova (San Friano, Piazzano e zona ‘Ponticino, Via del Pantano); altri residenti nella zona di Via Ponzano per San Donato, poi a Ponzano intorno al parco urbano, Via Nobile, Via Righi e Via Galletti; sono invece tre i gruppi di Avane. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati in zona Corea, quindi Via Volturno e Via Po a Serravale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli