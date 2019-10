Corsi di pilates contro la sedentarietà per i dipendenti del Comune

Due corsi di AFA pilates per i dipendenti del Comune di Firenze e dell’Azienda USL Toscana Centro, zona Firenze: è la novità di quest’anno dei corsi AFA, l’attività fisica adattata che ha lo scopo di migliorare lo stile di vita della popolazione adulta e anziana per prevenire i danni legati alla sedentarietà. Molti studi hanno dimostrato come uno stile di vita sedentario influisca in modo determinante ad aggravare il processo disabilitante tipico delle malattie croniche.

I corsi inizieranno domani. Organizzati dalla Società della Salute di Firenze in accordo con la USL Toscana Centro e con la collaborazione della UISP, sono stati pensati per prevenire e combattere quei problemi che possono nascere a causa di cattive posture o atteggiamenti non corretti nei luoghi di lavoro. Il metodo pilates è un metodo di allenamento focalizzato sul controllo della postura che migliora la flessibilità, la forza e la resistenza, il controllo e l’equilibrio del corpo.

“I corsi Afa sono pensati per prevenire i danni alla salute causati da posture sbagliate e dal fare una vita sedentaria - ha detto l'assessore a Welfare e Salute Andrea Vannucci -, che purtroppo sta prendendo il sopravvento. Sono un’iniziativa utile per il benessere di adulti, anziani, ma non solo”. “Il Comune e l’Asl sono impegnati per promuovere stili di vita corretti e il benessere dei cittadini e dei propri dipendenti - ha continuato Vannucci -. Crediamo fortemente che le Istituzioni abbiano il compito di pensare e agire anche per favorire la salute delle persone nell’ambiente di lavoro. È da qui infatti che nasce l’idea dei corsi di pilates per i nostri dipendenti”.

I 2 corsi di AFA pilates riservati ai dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro, Zona Firenze e del Comune di Firenze costano 4 euro a seduta e si terranno il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 presso la palestra della RSA Le Civette (Palazzina 10, via di San Salvi, 12) e il lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30 presso la palestra interna alla Piscina Costoli (viale Paoli).

In città sono attivi 212 corsi AFA dislocati in tutti i Quartieri, sia in palestra che in piscina e nei comuni luoghi di socializzazione. I corsi sono promossi dalla Regione Toscana e organizzati sul territorio dalla Società della salute di Firenze (che in questi anni ha portato oltre 3200 persone a frequentare i corsi), dalla Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze.

Grazie alla collaborazione degli erogatori AFA che gestiscono l’attività con istruttori qualificati, si hanno diverse tipologie di corsi: AFA A rivolta a persone con artrosi, osteoporosi, ovvero patologie che migliorano con il movimento; AFA B per la prevenzione delle cadute rivolta ad anziani che presentano un alto rischio di caduta e tramite questo percorso possono migliorare l’equilibrio ed evitare fratture vertebrali, di polso o di femore; AFA C rivolta a persone con patologie croniche, con limitazioni funzionali.

I corsi AFA sono svolti in gruppo fino ad un massimo di 20 persone con istruttori laureati. Ai corsi si accede su consiglio del proprio medico di famiglia o dello specialista.

Negli anni si è lavorato per facilitare al massimo l’accesso del cittadino ai corsi per cui il cittadino può telefonare al CUP metropolitano 840003003 da rete fissa o 199175955 da cellulare, dal lunedì al venerdì con orario 7.45-18.30, sabato 7.45-12.30 per lasciare i propri dati (nome, cognome, quartiere, telefono) oppure può rivolgersi alle farmacie aderenti con servizio di prenotazione CUP o recarsi ai presidi sanitari dove sono presenti punti CUP.

Lasciando i propri dati il cittadino sarà richiamato dal fisioterapista del servizio USL territoriale per una breve valutazione funzionale gratuita finalizzata all’inserimento nel corso AFA più adatto.

AFA Fibromialgia, invece, è dedicata alle persone con diagnosi di fibromialgia, inviata all’AFA dal reumatologo, fisiatra, algologo, fisioterapista, medico di medicina generale che accede direttamente al corso AFA A dedicato.

I costi hanno un costo che va da 2 a 4 euro ad accesso, in base alla tipologia dei corsi, oltre ad una minima quota annuale per assicurazione obbligatoria.

L’elenco dei corsi AFA con gli erogatori, i giorni e gli orari, è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della Società della salute di Firenze www.sds.firenze.it dove è possibile trovare anche tutte le informazioni inerenti l’attività ed anche sul sito della Azienda USL Toscana Centro dove ci sono i riferimenti delle Società della Salute distinte per zona.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio Stampa

