Crollo parziale della strada, trattore resta in bilico sul braccio meccanico

I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo in via Santa Margherita a Montici, per un trattore finito fuori strada a causa del parziale crollo della strada, avvenuto durante operazioni di ripulitura e rimasto in bilico sostenuto dal braccio meccanico del mezzo stesso. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il funzionario di guardia e la Polizia Municipale. Al momento la strada è chiusa al traffico e sono in corso di valutazione i modi e i tempi per la rimozione del mezzo.

