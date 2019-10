Abbiamo a cuore lo sport, 10 associazioni sostenute da Mukki

Oltre 500 progetti ricevuti, più di 3.000 associazioni sportive contattate in quattro anni, oltre 100.000 voti arrivati, quaranta eventi sportivi in tutta la Toscana. Sono numeri importanti quelli che riguardano Abbiamo a cuore lo sport, l'iniziativa con cui la Centrale del latte della Toscana sostiene lo sport dilettantistico attraverso una donazione di €20.000 destinata a 10 associazioni sportive.

Le associazioni sportive rappresentano il cuore dello sport in Toscana e, proprio per questo, Mukki, ormai per il quinto anno consecutivo, ha deciso di alimentare la passione per lo sport destinando un contributo economico di €2.000 ai dieci eventi, tornei, gare e iniziative sportive, organizzate da associazioni sportivo-dilettantistiche toscane che riceveranno più voti sul sito www.abbiamoacuore.it.

Per rientrare tra i primi dieci progetti vincenti, le associazioni potranno inserire sul sito www.abbiamoacuore.it/sportevent, dal 1° ottobre al 29 novembre, i propri eventi riguardanti moltissime discipline sportive, da quelle più praticate (come il calcio, il nuoto, il basket) a quelle meno diffuse (come gli sport tradizionali, il nuoto pinnato, il softball o il longboard). A partire dal 16 dicembre 2019 fino al 15 febbraio 2020, sarà il pubblico a votare, attraverso il sito http://www.abbiamoacuore.it/sportevent, le dieci migliori proposte.

I 10 eventi sportivi che si aggiudicheranno il contributo si svolgeranno a partire da marzo 2020 e vedranno la presenza di Mukki con la degustazione dei suoi prodotti, lo stand e la distribuzione del materiale informativo per trasformare le dieci iniziative in una grande festa dello sport toscano.

Info: 392 5411277 – info@mukkisport.it

Fonte: Mukki

