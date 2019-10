Hanno danneggiato il vetro di un Suv parcheggiato a Firenze in via delle Ghiacciaie, ma a passare di là per caso c'era un ispettore di polizia libero dal servizio. L'ispettore li ha quindi bloccati e arrestati. I due, 17enni di origine albanese, sono stati accusati di danneggiamento. L'episodio è avvenuto ieri mattina. Entrambi sono stati trasferiti presso un centro di prima accoglienza per minorenni.

