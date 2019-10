Doppio podio per gli atleti del Club Scherma Cambiano

Si è tenuta a Piombino la Prima Prova Regionale di Scherma riservata alle categorie cadetti e giovani; una competizione che ha visto impegnati 126

schermidori nel discipline di fioretto, spada e sciabola. La compagine del Club Scherma Cambiano era formata da: Samuele Bolioli, Ada Del Pasqua, ritornata alla competizione dopo una lunga pausa per infortunio, Lucrezia Guerrazzi, reduce dal terzo posto al regionale di Pistoia della scorsa settimana, Chiara Guidi, Giovanni Mannini, Paolo Pezzatini e Gianmarco Verdiani nella spada e ancora Lucrezia Guerrazzi e Benedetta Cristalli nel fioretto.

La prova di fioretto si è svolta la mattina ed entrambe le atlete empolesi hanno dovuto affrontare un girone molto impegnativo: Guerrazzi realizza 2 vittorie su 5 assalti, mentre Cristalli, esordiente nella categoria cadette, non è riuscita ad entrare nel match. Nel primo assalto ad eliminazione diretta Lucrezia Guerrazzi accede di diritto nelle prime 16 ed affronta Camilla Rossi del Circolo Scherma Aretino, numero 23 nel ranking, un assalto difficile che l’atleta della Cambiano cerca di tenere, rispondendo alle stoccate dell’aretina che, però, si aggiudica l’incontro 15-10.

Niente da fare per l’altra fiorettista che si è trovata davanti un’altra esordiente Emma Petrini del CUS Siena che si è imposta 15-1 nell’assalto di eliminazione diretta valido per entrare nelle prime sedici. Lucrezia Guerrazzi termina la gara in 12.a posizione e 21.a piazza per Benedetta Cristalli.

Nel pomeriggio si è svolta le prove di spada femminile e maschile. Le prime a scendere in pedana le ragazze: Chiara Guidi, dopo il girone, è fermata 15-13 da Matilde Legnaioli del CUS Siena in un assalto molto equilibrato e incerto fino all’ultimo. Ada Del Pasqua, nonostante la lunga pausa, ha affrontato la gara con grande tranquillità e ha dovuto cedere il passo a Chiara Allori dello Sporting Center Prato, 15-5, nell’assalto per entrare nelle sedici. 19.a posizione per Chiara Guidi e 23.a per Ada del Pasqua nella classifica finale.

La terza spadista in gara a difendere i colori della Cambiano, Lucrezia Guerrazzi, ha trovato carica e motivazione per riscattare la prova opaca della mattina; dopo aver anellato 4 vittorie su 4 assalti nel girone, si posiziona al secondo posto nella classifica provvisoria e passa di diritto nelle prime sedici dove incontra Matilde Legnaioli che cede il passo all’atleta empolese, incassando un 15-11. Nei quarti di finale è la volta di Dalia Sveva del CUS Siena alla quale Lucrezia infligge un perentorio 15-8 e guadagna la semifinale.

Ma il cammino per il gradino più alto del podio si fa duro e deve affrontare la favorita: Bianca Magni della società Scherma Pistoia 1984. Dall’assalto emerge un buon livello tecnico, ma è la pistoiese ad aggiudicarsi l’incontro 15-7 che la fa accedere in finale dove avrà la meglio con la sua compagna di sala Beatrice Bonechi. Ancora un bronzo quindi per Lucrezia Guerrazzi che bissa quello vinto la settimana scorsa nella prova assoluta; l’atleta del Club Scherma Cambiano conferma il buon livello tecnico che riesce ad esprimere in questa specialità.

Fonte: Club Scherma Cambiano

Tutte le notizie di Scherma