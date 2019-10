Dragon Boat, alla Arno Cup primeggiano i Canottieri Comunali Firenze

Con l’Arno Cup, si chiude la stagione del dragon boat italiano del 2019 e la Canottieri Comunali Firenze, porta a casa altri tre trofei.

Giocare in casa non è un fattore determinante ma sicuramente la voglia di far bene sul proprio fiume ha dato un’ulteriore spinta agli atleti fiorentini che hanno centrato tre vittorie sulle tre gare in programma, disputate sulla distanza di 4700 metri con cinque giri di boa.

Prima gara dell’edizione 2019 è stata quella dell’open femminile, che ha visto primeggiare le donne della Comunali sulle omologhe del Club Indiana.

Eguale classifica anche per l’open maschile, con i Comunali a tagliare il traguardo davanti ai rivali di Indiana.

Cinque equipaggi, invece, si sono sfidati nella “gara regina”, quel misto che ha visto complessivamente cento pagaiatori, cinque timonieri e cinque tamburini darsi battaglia sull’Arno.

La Comunali è scesa in acqua con due squadre, una “old” e una “young”; due equipaggi anche per Indiana e poi la squadra di Brescia.

La barca “giovane” della Canottieri Comunali ha preso subito la testa della gara, prendendo un buon margine di vantaggio già al primo giro di boa per poi amministrare la gara. Al secondo posto sono arrivati Indiana, terzi i “veterani” della Comunali e poi Brescia e il secondo equipaggio di Indiana.

L’Arno Cup 2019 va in archivio con un successo di partecipazione e di spettacolo, dovuti sia all’ampia partecipazione di atleti e società che allo spettacolo offerto durante le gare.

Fonte: Canottieri Firenze

