Falegnami Castelfiorentino, mozione di Sostegni (Pd): "Garanzie per i lavoratori"

«Sulla vicenda della Falegnami di Castelfiorentino, è necessario che la Regione continui a svolgere un ruolo di primo piano come ha fatto negli ultimi mesi, anzitutto tutelando i lavoratori ed il loro futuro e poi verificando se esistano delle possibilità per non cancellare una storia imprenditoriale lunga sessant’anni».

A dirlo il consigliere regionale Enrico Sostegni, che a seguito dell’avvio della procedura di licenziamento per i 47 operai dell’azienda Falegnami di Castelfiorentino ha presentato una mozione.

«Parliamo di un’azienda importante – dice Sostegni – che annuncia la chiusura dopo anni di difficoltà e dopo che i lavoratori, pur di salvaguardare l’occupazione e la produzione della ditta, erano arrivati ad autoridursi l'orario di lavoro e conseguentemente lo stipendio. Il tavolo regionale che si è occupato della crisi della Falegnami compia l’ultimo tentativo per valutare se esistano delle soluzioni praticabili per recuperare il patrimonio industriale ed imprenditoriale dell’azienda e su questo fronte, per quanto nelle mia competenze, farò la mia parte seguendo da vicino l’evolversi della situazione».

«L’obiettivo più stringente – conclude Sostegni – è adesso la tutela dei lavoratori e la Regione Toscana dovrà attivarsi con ogni mezzo utile per la messa in campo di tutti gli ammortizzatori sociali e le misure di tutela previste al fine di garantire, per quanto possibile, una continuità reddituale per i lavoratori coinvolti dall’imminente chiusura».

Fonte: Ufficio stampa

