Festa Avis a Serravalle, tra i donatori premiati anche il sindaco

Festa per il 53° anniversario dalla nascita della sezione Avis di Empoli. Ieri mattina, domenica 6 ottobre, si è svolta la cerimonia di premiazione per decine di donatori nell’evento organizzato alla sede Avis di Serravalle, in piazza Guido Rossa.

Il presidente Luciano Ramazzotti, insieme a Sergio Antonini, presidente vicario, e a Alessandro Bagnai, segretario della sezione empolese, ha fatto le cose in grande insieme agli altri soci.

La sezione Avis Empoli conta 1.260 soci e molti di questi sono stati premiati con le Benemeranze di Rame, di Argento, di Argento dorato, d’Oro e d’Oro con rubino, a seconda del numero e della tipologia di donazione. Si va da un minimo di 4 donazioni annue fino a quasi 10 per i ‘rubini’.

Erano presenti il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini, gli assessori Adolfo Bellucci e Massimo Marconcini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il senatore Dario Parrini, poi Paola Lazzeri, direttrice del centro trasfusionale Asl di Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino; e Isa Mancini, segretaria Regionale Avis.

«Fare del bene rende liberi e felici e queste persone lo sanno molto bene. I donatori di sangue che abbiamo premiato ieri – ha spiegato Fabio Barsottini – sono i protagonisti di una società che guarda al futuro con solidarietà e fiducia. Donare è una cosa importante e farlo consapevolmente ci rende responsabili. Per questa ragione ringraziamo ancora una volta l’Avis di Empoli che ogni anno sensibilizza e accompagna nuove persone nel diventare donatori consapevoli per tutta la vita».

In sala anche le sezione Avis di Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Vinci e Santa Croce sull’Arno. Fra le benemerenza di rame anche quella per il sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Targhe alla memoria sono andate a Mara Donati, donatrice d’organi, e quindi da parte dell’Aido è stata consegnata al marito Rigoletto Fiaschi. Targa anche per Luciano Della Garen, componente del consiglio Avis e donatore, consegnata alla moglie Marta Paci.

ELENCO PREMIATI

Donatori premiati con benemerenza in Rame

Agostini Maria Luisa

Altamiranda Juan Marcelo

Ammannati Sandro

Antonin Elena

Bagnoli Alberto

Bagnoli Marina

Banchi Isabella

Barnini Brenda

Barone Paolo

Bartolozzi Samuele

Beconcini Benedetta

Benassai Benedetta

Benedetti Giada

Bono Natale

Brandani Gigliola

Brotini Matteo

Cannalire Gianluca

Colaianni Erika

Continanza Giovanna

Continanza Giuseppe

Di Labio Chiara

D’Onofrio Patrizia

D’Urso Michele

Faraci Ciaramira Nicola

Ferrarese Alessio

Giannelli Roberta

Girolami Noemi

Kazazi Festim

La Bruna Massimiliano

Lisi Francesca

Lo Re Giuseppe

Minervini Margherita

Neri Lodovica

Pedalino Martino

Pelagotti Gaia

Pescali Emilia

Piccini Elisa

Pucci Giulia

Rapini Federico

Romano Raffaele

Rossi Sara

Scardigli Andrea

Stile Angela

Tofani Irene

Toninelli Alfio

Vanni Andrea

Venturi Claudio

Venturino Carmela

Vignozzi Livia

Zaccardo Anna

Donatori premiati con benemerenza in Argento

Alderighi Andrea

Amato Paola

Amico Margot

Bagnoli Francesco

Bambi Roberta

Bassano Gennaro

Bassano Pierluigi

Benelli Francesca

Berto Daniele

Bottegoni Claudio

Bruno Nada

Campatelli Carlotta

Canigiani Loredana

Cellai Marco

Cerboni Alessia

Cirillo Giuseppe

Curto Giacoma Maria

Dani Simone

Del Sordo Mauro

Di Cristofaro Angela

Esposito Silvia

Fiorini Antonio

Galoppi Claudio

Gelli Gianni

Lascialfari Francesca

Malandrino Baldassarre

Maltini Stefano

Martucci Maurizio

Massa Valentina

Matteoli Alessandra

Merdita Paola

Montefiori Donato

Nardini Sandro

Neri Irene

Pagliai Filippo

Parenti Divina

Prosperi Michele

Rossi Simone

Scarselli Matteo

Spera Debora

Tovoli Andrea

Tozzi Teresa

Vinciguerra Sara

Dicuio Eleonora membro del consiglio premiata per i tanti anni dedicati al volontariato

Donatori premiati con benemerenza in Argento dorato

Ancarola Sabrina

Arena Federico

Baracani Serena

Bichicchi Giancarlo

Briganti Giancarlo

Calugi Cassandra

Carmignani Damiano

Cascio Giuseppe

Ceccarelli Rossano

Cesari Paola

Ciampolini Erik

Ciuffi Katia

Consolo Fabio

Della Scala Giulia

Di Maio Pasquale

Ditella Celeste

Dolfi Andrea

Fini Luciano

Gabbrielli Carlotta

Gallerini Grazia

Giammalva Giacinto

Graziano Roberto

Landi Francesco

Magni Daniele

Maioli Valentina

Mannini Roberta

Marchi Marcello

Mariotti Alessandro

Mariti Siriano

Martini Giacomo

Nucci Letizia

Rosi Maria Adelaide

Sanesi Enrico

Tardella Andrea

Tinacci Marco

Turchi Francesca

Verde Marco

Zanon Marco

Donatori premiati con benemerenza in Oro

Cecchini Stefania

Cerchiai Daniele

Coculo Paolo

Fanciullacci Daniela

Leopardo Domenico

Lupi Andrea

Mallardo Giacomo

Martini Antonella

Montagni Federico

Pacini Alessio

Rafanelli Lorenzo

Sestini Gabriele

Trinci Pietro

Donatori premiati con benemerenza in Oro Rubino

Iallorenzi Roberto

Paganelli Dario

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

