Firenze Territorio Plurale, ecco il programma

Firenze Territorio Plurale è un progetto di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT del territorio della città metropolitana fiorentina.

Si rivolge ai dipendenti e alle dipendenti degli Enti Pubblici e privati del territorio, in particolare ai soggetti operanti nei settori anagrafe, socio-assistenziale e sanitario, polizia locale, scuola, sport e cultura.

L'idea risponde al bisogno di rendere sempre più il contesto in cui viviamo un luogo aperto e inclusivo.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE

Il percorso formativo si articola su 4 incontri, la prima giornata definita PLENARIA è obbligatoria per tutti e tutte le iscritte, mentre le successive, i MODULI, sono ad indirizzo e si può scegliere di seguire uno o più moduli.

Dati segreteria organizzativa

per info e iscrizioni:

territorioplurale@gmail.com

3336798698

Di seguito il programma del corso di formazione finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze che vede capofila l'associazione Ireos, comunità queer autogestita.

In questi giorni si raccolgono le iscrizioni.

Fonte: Ireos

