Gemellaggio tra maestri fornai, Pasquale La Rossa da Certaldo ospite a Cremona

Trasferta cremonese per il panificatore di Certaldo Pasquale La Rossa che è stato invitato a partecipare a “ Pane in piazza”, il grande evento sull’arte bianca organizzato da Confcommercio e dal Gruppo Provinciale Panificatori di Cremona e che vede, nella piazza centrale della città di Cremona, tantissimi fornai coinvolti che si alternano nella preparazione del pane per una quattro giorni dedicata alla tradizione, all’innovazione tecnologica e alla sfide future in tema di agroalimentare.

In questa edizione, come ha spiegato Andrea Badioni, Presidente del Gruppo Panificatori di Confcommercio, proporranno questa bella sinergia con i “grani antichi”, grazie ad un gemellaggio con i colleghi della Toscana al quale è stato invitato Pasquale La Rossa.

Pasquale La Rossa in qualità di panificatore, si dedica da anni allo studio dei vari impasti nei suoi laboratori di Certaldo e San Gimignano, sia per il pane che per la pasticceria, consapevole della valenza culturale delle tradizioni, in grado di trasmettere e comunicare il messaggio di un territorio e dei suoi produttori e da anni organizza, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con il patrocinio del Comune di Certaldo, la “ Festa del pane”, iniziativa che si svolge nell’ambito del progetto didattico “ Progetto Pane”.

In questo contesto anche un convegno, giunto alla seconda edizione “per trattare, come ha dichiarato Pasquale La Rossa, il metodo di panificazione e nello specifico l’uso di grani antichi, evidenziare quindi la qualità e la sostenibilità delle materie prime e fare una riflessione sulle tante varietà di frumento. Una premessa che abbiamo voluto proporre alla giornata dedicata al pane, che si svolge in maggio, pensando di poter contribuire al dibattito intorno all’alimentazione e all’agricoltura sostenibile”.

L’amicizia con i panificatori di Cremona e con Andrea Badioni, nasce proprio in questo ambito e dopo averli invitati quest’anno alla “Festa del pane” di Certaldo adesso La Rossa è stato chiamato a creare un gemellaggio professionale e culturale, una collaborazione, una condivisione dell’arte bianca, come eccellenza del territorio, avendo gli stessi obiettivi e scopi tra cui quello della solidarietà, in quanto in entrambe le iniziative tutto il ricavato viene devoluto.

A questo “gemellaggio” anche gli auguri del Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini: invitato a Cremona dagli organizzatori ma non potendo partecipare di persona, il primo cittadino ha inviato una lettera di ringraziamento, con l’auspicio che questo scambio possa proseguire nel segno della tradizione, della ricerca della qualità e dell’educazione ad una corretta alimentazione delle nuove generazioni.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 9 alle 17 a Cremona dove sarà ufficializzato il gemellaggio tra i maestri fornai e tra le due realtà.

