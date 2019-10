Giubbe Rosse, 26 lavoratori entrano nel Gruppo Scudieri

Dopo anni di vicissitudini convulse intorno al futuro del Caffè storico letterario delle Giubbe Rosse, ed una travagliata acquisizione con tre aste andate deserte, oggi si è aperta una nuova fase per questo importante marchio fiorentino, italiano, mondiale.

Il gruppo Scudieri ha acquisito lo storico caffè; il 30 settembre si è perfezionato l'accordo della Filcams Cgil con i nuovi proprietari per il passaggio dei lavoratori tutti (26) dalla curatela fallimentare alla Scudieri International srl, adesso il caffè necessità di una fase di ristrutturazione che lo porterà a rimanere chiuso per qualche tempo, sino al 31 marzo 2020.

Per il lavoro una buona notizia poiché in data 4 ottobre la Filcams Cgil, insieme al gruppo Scudieri, ha sottoscritto un accordo che affronta la collocazione temporanea delle lavoratrici e lavoratori e pertanto, nonostante la chiusura del caffè, i lavoratori sono allocati nelle attività del gruppo Scudieri a Firenze.

Per il caffè delle Giubbe Rosse tale passaggio, quello della ristrutturazione, rappresenta la precondizione per dare un nuovo splendore al caffè letterario in città, in Italia nel mondo.

osa Anna Lombardo (Filcams Cgil Firenze)

