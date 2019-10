Il Gonfalone di Firenze in visita istituzionale al Quartiere

Martedì 8 ottobre alle ore 17,30 il Gonfalone del Comune di Firenze entrerà nella sede del Consiglio di Quartiere 4 a Villa Vogel in via delle Torri 23. Prosegue così il viaggio istituzionale del Gonfalone e della Famiglia di Palazzo nei cinque Consigli di Quartieri di Firenze in occasione dei 115 anni di fondazione, nell’ambito delle iniziative per celebrare questo anniversario promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con i presidenti dei cinque Quartieri.

Ad accompagnare il Gonfalone oltre al Presidente Luca Milani e al giornalista Franco Mariani, che durante il suo excursus storico proietterà foto e video inediti sul Gonfalone – ha recuperato oltre tremila foto all’archivio storico del Comune – ci saranno l’assessore al personale e Quartieri Alessandro Martini e l’assessore alla partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini e ovviamente il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Dobbiamo tornare a far sentire importante questo simbolo della nostra città. E' per noi una bandiera – ha dichiarato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – ed è per noi un onore ed un orgoglio. Occorre raccontare la storia del Gonfalone alle nuove generazioni comprese le medaglie: quella d'oro per la Resistenza e al Valor militare, quella per l'alluvione del Concilio vaticano e quella al Valor civile. Come Quartiere siamo poi felici di ospitare per la prima volta il Gonfalone in visita ufficiale, anche perché alcuni dei vestiti che ancora oggi indossano le chiarine, come anche i mazzieri, sono stati realizzati dalla sartoria teatrale Antonietta, storica sartoria del nostro Quartiere, in via Baccio Bandinelli 30/r, cosi come anche un giglio dei Gonfaloni ancora in servizio, tessuto con un telaio del 1800 da una loro anziana lavorante di 92 anni, la signora Calamini, che ancora lo faceva funzionare; cosi come storica è la lavanderia “Il Pignoncino” in via Bronzino 30/r, che per anni ha avuto il privilegio di lavare questi costumi, che hanno bisogno di particolare attenzione proprio per la preziosità del panno con cui sono realizzati. Due ditte di artigiani di cui Franco Mariani ha inserito la loro storia nel libro, e che avremo con noi all'evento, e che ringrazieremo pubblicamente per quanto hanno fatto negli anni a favore del decoro del Gonfalone”.

“Con questa iniziativa – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani – portiamo direttamente il Gonfalone dai fiorentini, nei loro quartieri; potremmo dire quasi nelle loro case, dando l’occasione a tutti, piccoli e grandi, di vedere da vicino il Gonfalone, visto spesso solo in foto sui giornali o in televisione ai telegiornali, e di scrutarne ogni dettaglio, di farsi un selfie accanto al vessillo comunale, e soprattutto di vedere dettagliatamente le quattro Medaglie d’Oro di cui il nostro Gonfalone è decorato. Una occasione veramente da non perdere per conoscere la storia del simbolo della nostra città”.

Dopo l’evento celebrativo commemorativo in Palazzo Vecchio dello scorso 14 settembre, il Gonfalone comunale e la Famiglia di Palazzo hanno iniziato un viaggio istituzionale – il primo da quando sono stati istituiti negli anni Settanta i Consigli di Quartieri – per la città per far conoscere direttamente a tutti i fiorentini la storia della bandiera del Comune di Firenze e della sua Famiglia, in costumi rinascimentali, che da 115 anni lo accompagna; storia che è stata dettagliatamente ricostruita, per la prima volta, grazie al giornalista Franco Mariani, su autorizzazione del Sindaco Dario Nardella, e che ora è stata pubblicata nel libro “Il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo”, edito da Scribo, in vendita anche al bookshop di Palazzo Vecchio. (s.spa.)

Tutti gli appuntamenti sono coordinati dall'Associazione Firenze Promuove.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

