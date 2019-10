Hair stylist dal Santini Salon in tv a 'Ok il taglio è giusto'

Lunedi 7 ottobre uno degli Hair Stylist del Santini Salon Hair&Beauty parteciperà al contest “OK IL TAGLIO E’ GIUSTO” della trasmissione Detto Fatto, in onda su Rai2.

Alessio Massarelli, classe 1991. originario di Fibbiana (Montelupo Fiorentino), è stato selezionato tra tutti i parrucchieri d’Italia e lunedì in diretta, a partire dalle 14:30, dovrà sfidare il suo concorrente realizzando su modella un taglio e colore.

A sedere al tavolo dei giudici saranno tre parrucchieri di fama nazionale e internazionale: Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta. Il concorrente sarà giudicato in base a tre criteri: taglio, studio e fisionomia del volto, colorimetria.

Santini Salon&BautyCenter e Santini Academy sono pronti a tifare per lui e a sostenerlo, come conferma il direttore di Santini Group, Daiano Santini: "Sono orgoglioso e fiero che Alessio rappresenti il nostro salone, per noi è molto importante andare su schermi nazionali e poter mostrare il valore, la professionalità e la dedizione dei nostri collaboratori. Siamo tutti pronti a sostenerlo e a far si che il suo talento e la sua creatività possano emergere ed essere apprezzati non solo nel nostro territorio Empolese e della Val D’elsa, ma specialmente da tutta l’Italia".

