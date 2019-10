Incidente a Firenze, la polizia municipale cerca testimoni

La Polizia Municipale ricerca testimoni che possano fornire informazioni per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto stamani, 7 ottobre, intorno alle 7 in viale Machiavelli. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ciclista 44enne, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sul posto, nel breve rettilineo verso piazzale Galileo dopo l’incrocio con via Michele di Lando, sono stati rinvenuti alcuni frammenti della carrozzeria di un’auto. Chi è in grado di riferire elementi utili alla ricostruzione dell’incidente può contattare i numeri telefonici 0553283278 oppure 0553283270.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze