Provocò incidente nel 2017 e si diede alla fuga, arrestato

Nel marzo del 2007 aveva provocato un grave sinistro stradale con feriti ad Asola (MN) e per questo dal 2014 era destinatario di un provvedimento di carcerazione conseguente alla condanna per omissione di soccorso ed inosservanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente; ma aveva fatto perdere le sue tracce.

L'uomo è stato rintracciato ed identificato a Prato dai Carabinieri della locale Stazione solo ieri quando è transitato nei pressi del Comando Provinciale Carabinieri e riconosciuto da personale di servizio. I successivi accertamenti ne hanno poi confermato l’identità e la corrispondenza con la persona da ricercare. Subito associato al carcere della Dogaia, dovrà scontare un anno di reclusione

Tutte le notizie di Prato