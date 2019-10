Due autovetture e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un incidente nel raccordo per l'ingresso in Fi-Pi-Li a Pisa, introno alle 12.10, all'altezza di Ponte delle Bocchette. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa. I feriti sono stati presi in carico dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture. Sul posto polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento

