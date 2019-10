La professione medica nel prossimo futuro, incontro al Cto di Careggi

È dedicato al "Ruolo della professione medica nel prossimo futuro" l'incontro che si terrà domani, martedì 8 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, nell'Auditorium del Cto di Careggi (largo Palagi 1). Quello di domani è il primo di una serie di incontri organizzati da OTGC Lab, il Laboratorio che fa parte dell'Organismo Toscano Governo Clinico, con questo obiettivo: "Valorizziamo i professionisti e i cittadini per valorizzare la Sanità".

Queste le tematiche individuate per gli incontri successivi: di fronte al fine vita; l'infermiere di comunità e il team professionale; il regionalismo differenziato; Lea e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale; i piccoli ospedali nel contesto del Servizio Sanitario Regionale.

Il Governo regionale pone al centro dell'agenda politica il tema dello sviluppo e del potenziamento del Servizio sanitario regionale, rispetto al quale il governo clinico riveste un ruolo sempre più rilevante.

I professionisti della salute, i cittadini e le Istituzioni sono i tre pilastri sui quali poggia l'interno sistema e il loro apporto è dunque di fondamentale importanza, non solo per assicurare le risposte cliniche e assistenziali ma anche per contribuire a individuare le scelte migliori di politica sanitaria.

L'Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC) è un organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale, che ha come finalità quella di contribuire alla valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del coordinamento delle attività di governo clinico regionale.

Con questo obiettivo l'OTGC intende organizzare una serie di incontri che coinvolgano i professionisti della salute e i cittadini in un confronto costruttivo che possa offrire spunti di riflessione, idee e proposte per i decisori.

L'incontro di domani pomeriggio si aprirà con i saluti di Rocco Donato Damone, direttore generale AOU Careggi; poi l'introduzione di Mario Cecchi, Coordinatore dell'OTGC. La relazione centrale sarà tenuta da Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della donna, del bambino e di Sanità Pubblica, Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. A seguire, la tavola rotonda, alla quale prenderanno parte, oltre al direttore dell'assessorato Carlo Rinaldo Tomassini, varie figure professionali. Moderatori, Ilaria Ulivelli, giornalista della Nazione, e Pierluigi Tosi, coordinatore della Commissione permanente Modelli organizzativi e innovativi Regione Toscana Futuro.

