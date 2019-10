La sua auto va a fuoco, lui esce sfondando i finestrini: grave un 38enne

La sua auto si è incendiata nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Riola-Pistoia, in località I Cigni, nei pressi della foresta dell'Acquerino sulla montagna pistoiese. L'uomo, un 38enne pistoiese, è riuscito a uscire dal mezzo sfondando con i piedi il finestrino, ma ha riportato gravi ustioni. È stato portato con l'elicottero Pegaso al centro grandi ustionati di Cisanello. Le sue condizioni del ferito sarebbero gravissime. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e di polizia e carabinieri.

