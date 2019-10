Nuovo look per il sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio

L'Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio, con il rinnovo del mandato e come previsto dalle linee programmatiche e di governo, intende investire maggiori risorse nel miglioramento dell'interazione comune/cittadino. Da oggi, sarà online il nuovo sito istituzionale.

"Siamo convinti - sottolinea il Sindaco Emiliano Fossi - di offrire un servizio sempre più importante e completo. Non si tratta soltanto di un restyling grafico del sito istituzionale, ma di un intervento complessivo di adeguamento dello stesso alle esigenze della comunità".

Un sito responsive, mobile first, ossia navigabile da qualsiasi supporto, sia esso un pc o un tablet o il proprio smartphone. L'interfaccia grafica del sito è stata completamente rinnovata per facilitare la consultazione, mediante la rivisitazione di alcuni servizi esistenti e la creazione di nuove sezioni, la più importante delle quali è rappresentata dalla sezione "argomenti": le informazioni dei vari uffici e servizi suddivise per aeree tematiche per rendere più facile e intuitivo l'approccio del cittadino.

Nella parte sinistra della pagina è possibile trovare tutti i collegamenti relativi agli organi istituzionali, strutturati secondo un menu a tendina con i link diretti alle pagina degli amministratori, del consiglio comunale e delle varie commissioni.

Una ulteriore sezione raggruppa tutti i servizi online offerti dal Comune; resta poi sempre in essere la sezione inerente i vari uffici comunali, dove è possibile reperire gli orari di ricevimento, i nominativi dei responsabili del servizio, i contatti utili al cittadino e i procedimenti in essere.

Il corpo centrale della pagina è dedicato alle news, agli ultimi eventi, alle notizie e alle comunicazioni.

Nella parte centrale della pagina iniziale si trovano le sezioni di carattere istituzionale del sito: amministrazione trasparente, albo pretor io e modulistica per l'accesso documentale e civico. Sempre da questa sezione è in evidenza l'accesso al portale F.I.D.O., portale sviluppato interamente dal Comune di Campi Bisenzio per la gestione online delle istanze del cittadino.

"Consapevoli dell'importanza che oggi riveste il servizio di comunicazione e di informazione - conclude l'Assessore Giorgia Salvatori - invitiamo cittadini, imprese ed associazioni e tutti coloro che sono interessati all'attività del Comune a fare un utilizzo sempre maggiore

degli strumenti offerti, e a volerci comunicare possibili implementazioni o mancanze riscontrate".

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio