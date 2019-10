Giovedì 10 ottobre alle ore 17.30 nella chiesa di Sant’Anna, in via Carducci a Pisa, sarà celebrata una Messa per ricordare Paolo Carrozza, docente di diritto costituzionale all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, in occasione del trigesimo della sua scomparsa.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

