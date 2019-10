'Una mimosa per dire... donna', la presentazione a Cerreto Guidi

Nell’ambito dell’iniziativa “Leggere Fuori”, organizzata dal Comune di Cerreto Guidi in collaborazione con la biblioteca Emma Perodi, nei giorni scorsi si è tenuta al MUMELOC (Museo della Memoria) la presentazione del libro di Tamara Morelli “Una Mimosa per dire…Donna” – Ibiskos Ulivieri, breve saggio sulla donna nel tempo. L’evento ha avuto inizio con l’intervento del sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, che ha presentato brevemente l’autrice evidenziandone lo stile linguistico diretto, capace di esprimere le proprie idee. La serata si è svolta in un contesto appropriato alla tematica femminile che porta il segno del coraggio e della combattività delle donne, nella mostra sulla vita di Nada Parri, partigiana e primo sindaco donna di Cerreto Guidi, allestita proprio nella saletta del Mumeloc, l’intervento di Martina Gori ha fatto conoscere al pubblico, attento e interessato, il pensiero di Tamara Morelli attraverso domande mirate e letture di brani scelti per meglio evidenziare il contenuto del saggio e il messaggio che la Morelli vuole dare ai lettori, e in particolare ai giovani, a cui si sente particolarmente legata quale insegnante. L’incontro ha soddisfatto il pubblico presente che si è sentito coinvolto e disponibile a interagire con l’autrice, soprattutto a proposito dell’importanza dell’educazione e del linguaggio usato dai social, spesso scadente e offensivo nei confronti delle donne. Tra il pubblico presenti l’avvocato Nicola Baronti, redattore della rivista Orizzonti e presidente dell’associazione ‘Vinci nel cuore’, il vice-sindaco Paolo Feri del Comune di Cerreto Guidi, Daniela Mancini consigliere comunale e dirigente scolastica e il presidente dell’Anpi di Vinci Giorgio Pedani.

Fonte: ufficio stampa

