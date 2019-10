Misoginia e sessismo, aperitivo con Arci Brusciana Non Una di Meno

Sabato 12 ottobre al Circolo Arci Brusciana Non Una di Meno Empoli organizza il primo incontro di auto-narrazione, partendo da "Down Girl: The Logic of Misogyny" di Kate Manne, necessario per dare una nuova e migliore spiegazione del fenomeno della misoginia. In questo ci aiuterà Federica Berdini, ricercatrice in filosofia, che si occupa di filosofia femminista e ha contribuito a fondare la SWIP Italia (Società italiana per le donne in filosofia). Le dinamiche di genere permeano la logica della società odierna. In questi contesti continuano a verificarsi crimini le cui vittime predestinate sono donne e i cui autori sono tipicamente uomini. Esempi di questi crimini sono la molestia sessuale, la violenza domestica, lo stalking e lo stupro, il femminicidio. Attraverso il contributo speciale di Federica Berdini cercheremo di interrogarci sulle cause che permettono l’evolversi delle dinamiche di genere e faremo una riflessione sul reale significato dei termini "misogninia" e "sessismo". Per essere liber* e autodeterminarci è necessario conoscere e interrogarci su quello che accade nella società. Concludiamo il nostro incontro con una cena a buffet alle 20.00 (10,00 euro).

Fonte: Non Una Di Meno Empolese Valdelsa

