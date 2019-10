Montelupo United, le squadre si presentano in piazza

Venerdì 13 settembre piazza dell’Unione Europea si è colorata di amaranto in occasione della presentazione delle squadre della Montelupo United che giocheranno il campionato 2020/2021.

È stato un evento festoso, trasmesso in diretta televisiva e Facebook da da CLIVO TV e che ha riscontrato una grandissima partecipazione popolare.

Tutti i calciatori, dalla leva 2014 alla prima squadra che milita nel campionato dilettanti di prima categoria, i mister e i diversi staff dirigenziali sono stati presentati al pubblico e hanno potuto sfilare sul palco appositamente allestito per l’occasione dall’amministrazione comunale. Presenti all’evento anche il sindaco Paolo Masetti e l’assessore allo Sport Simone Focardi.

La Montelupo United nasce dalla fusione fra l’USC Montelupo e il progresso Montelupo e conta oggi oltre 500 atleti

Una serata di sport, intrattenimento e solidarietà con le esibizioni dei ballerini di hip hop della scuola SLEM’S ARTRIBOO e con la presenza di Luca Gemignani del movimento Shalom e del noto ex calciatore di Fiorentina e Nazionale Moreno Roggi. A loro sono stati consegnati i proventi dell’incasso della 1^ Coppa della Pace, torneo di calcio giovanile organizzato dal Montelupo United in collaborazione col Movimento Shalom nel mese di Giugno. I soldi raccolti sono destinati alla costruzione di un pozzo d’acqua per i bambini del Burkina Faso.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa (riuscita) manifestazione per aver realizzato un evento che mai era stato proposto in questi termini a Montelupo Fiorentino e che ha riscontrato grande consenso nella cittadinanza.

Per l’amministrazione comunale è particolarmente importante lo spirito dell’associazione che permette loro di entrare a stresso contatto con la comunità; proponendo, fra l’altro, un bel momento di aggregazione.

Fonte: Montelupo United SC

