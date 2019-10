Montespertoli ad Assisi con la Misericordia per San Francesco

In occasione della festa del Santo Patrono d’Italia una delegazione di Montespertoli si è recata ad Assisi con un pullman organizzato dalla Confraternita di Misericordia.

Il 2019 è l’anno in cui si sono celebrati i 190 anni della fondazione della Misericordia di Montespertoli, festeggiati a febbraio in Sala del Consiglio, e con questa occasione è stato rinsaldato il legame tra Amministrazione e Misericordia con la presenza del Sindaco, Alessio

Mugnaini:

"E' stata una giornata molto piacevole, con la Misericordia di Montespertoli abbiamo una stretta collaborazione e li ringrazio per aver organizzato questa occasione. Mi ha fatto molto piacere condividere la giornata con gli amici della Misericordia.”

Fonte: Comune di Montespertoli

