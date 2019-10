Museo della Memoria Locale di Cerreto, inaugurata la mostra su Nada Parri

Un pubblico numeroso ha presenziato sabato 5 ottobre all’inaugurazione della mostra Nada Parri “La Partigiana Marina”. La rassegna è stata curata dall’Associazione ANPI e dal Comune di Cerreto Guidi.

“La mostra su Nada Parri –ha detto il Sindaco Simona Rossetti- è l’occasione per rileggere i suoi scritti, emozionarsi della sua vita, delle sue importanti azioni esemplari che ancora oggi sono da monito per tutti noi. Da Sindaco sono orgogliosa di poter testimoniare l’impegno di Nada Parri e di provare a portare avanti tale servizio alla collettività, all’insegna del rispetto delle idee di tutti e del contributo per una società più giusta”.

All’inaugurazione erano presenti con il Sindaco, tutti i componenti della Giunta; oltre a Simona Rossetti hanno preso la parola il prof. Carlo Baccetti dell’Università di Firenze, Antonella Fattori e Susanna Rovai dell’ANPI. Le testimonianze delle figlie di Nada Parri, Ambretta ed Elisabetta, hanno preceduto la proiezione di un video di Paolo Capezzone.

La mostra su Nada Parri che fu (prima donna dell’Empolese/Valdelsa), Sindaco di Cerreto Guidi dal 1975 al 1980, è caratterizzata da foto, documenti e lettere.

La rassegna sarà visitabile, negli orari del MuMeLoc, fino al prossimo 30 novembre.

