Musica alla struttura per anziani 'Del Campana Guazzesi' grazie a Ezio Cenni

La struttura per anziani “Del Campana Guazzesi” di San Miniato desidera ringraziare il signor Ezio Cenni, per aver partecipato il 2 Ottobre scorso, all’evento organizzato in occasione della Festa dei nonni. Ezio non ha esitato ad accettare il nostro invito, ed ha cantato per i nostri anziani con grande piacere, lasciando tutti stupiti per la sua bellissima voce e per la sua bravura! Gli anziani lo hanno applaudito calorosamente, ed hanno cantato insieme a lui alcuni brani d’opera e canzoni popolari famose. Vogliamo anche ringraziare i volontari del “Gruppo lettura” che hanno partecipato con una serie di letture sui ricordi di scuola, anche queste molto apprezzate dagli anziani! E’ stata una bella occasione per stare in allegria e trascorrere un pomeriggio in musica !

Fonte: Ufficio Stampa

