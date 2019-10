Nuova bretella per scuola e palestra a San Casciano, il nome della strada affidato agli studenti

Taglio del nastro ‘sportivo’ per via Montopolo, la nuova bretella realizzata dal Comune di San Casciano che permette di collegare via Montopolo a viale Sandro Pertini. Realizzata con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area di accesso al complesso della scuola secondaria di primo grado ed in particolare alla palestra comunale, la nuova viabilità è stata inaugurata dal sindaco Roberto Ciappi, dagli assessori Elisabetta Masti e Maura Masini, alla presenza di alcuni consiglieri comunali, Stefania Aiazzi e Francesco Guarducci, e delle società sportive sancascianesi: Alessandro Lazzerini per l’Asd Azzurra Pallavolo, Davide Borghi per la Basket San Casciano Asd, Alessandro Filipponi per l’Asd Shin Do Kan. All’inaugurazione ha preso parte anche l’ex sindaco Massimiliano Pescini.

Nonostante la viabilità fosse aperta da qualche settimana per ragioni logistiche e legate alla sicurezza stradale, il sindaco ha colto l’occasione dell’avvio ufficiale al transito della strada per rilevare l’importanza dell’investimento, costato complessivamente 280mila euro. “L’intervento ha previsto un’opera di messa in sicurezza e risistemazione della strada – spiega il sindaco – ed è il primo passo di un progetto più ampio e ambizioso che interessa il futuro sviluppo dell’area scolastica su cui stiamo lavorando da più fronti. Il rifacimento di via Montopolo è finalizzato non solo a migliorare la strada ma a realizzare in prospettiva la via di accesso principale alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo che, secondo quanto previsto nel piano operativo, sarà ampliata e trasformata in un nuovo polo scolastico”. Il tratto è transitabile in entrambi i sensi di marcia ed è dotato di marciapiedi.

Altra novità annunciata dal sindaco Ciappi è l’individuazione di un nome per via Montopolo che si legherà ad un personaggio femminile passato alla storia per le sue qualità morali, per l’impegno civico e istituzionale espresso nei settori dell’educazione, della cultura, dello sport. “L’idea è quella di farne un percorso didattico - prosegue il primo cittadino - ed affidare ai nostri studenti il compito di definire il nome del personaggio cui sarà intitolata la strada. La giunta fornirà loro una base di partenza, una rosa di nomi papabili sulla quale riflettere ed elaborare un approfondimento collettivo in classe”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

