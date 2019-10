A Montelupo arriva l'Open Day del doposcuola Pomerigginsieme

A Montelupo Fiorentino arriva l'Open Day del doposcuola Pomerigginsieme.

Sabato 12 Ottobre, a partire dalle 11 negli spazi del doposcuola in Via Caverni, le operatrici racconteranno a chiunque fosse interessato i servizi offerti: il doposcuola generico, il doposcuola per DSA, l'utilizzo degli strumenti compensativi, le valutazioni DSA, la formazione dei tutor, il supporto psicologico, lo sportello di ascolto e consulenza per gli adulti che hanno a che fare i DSA, le ripetizioni e tanto altro.

Insomma, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le tante attività che sono state portate avanti dal doposcuola che nacque cinque anni fa da un'idea maturata all'interno della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e che sta diventando sempre più un punto di riferimento soprattutto per i bambini con DSA, tanto che l'attività si è ormai allargata anche ai comuni di Montespertoli, Limite sull'Arno e Lastra a Signa.

L'associazione offrirà a tutti i partecipanti un piccolo buffet.

Per informazioni, contattare lo 0571913339.

