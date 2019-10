Ottobre Rosa, prevenire per sconfiggere: le iniziative nel circondario

Una settimana di eventi e anche di piu per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Da Vinci a Certaldo, da Santa Croce a Montelupo Fiorentino, l'Ottobre Rosa ritorna nell'Empolese Valdelsa con il sostegno di Associazione Astro, Unione dei Comuni, Asev e patrocinio dei Comuni coinvolti.

Quest’anno anche la FIDAPA, sezione di Empoli (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è a fianco di Astro e sosterrà l’associazione in questo mese di sensibilizzazione alla prevenzione con comunicazioni a tutte le socie.

Il mese rosa è supportato concretamente 365 giorni all'anno grazie al Centro Donna dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, specializzata nel supportare la donna nell'affrontare la prevenzione e la cura dei tumori.

Dai convegni dedicati all'oncologia fino agli aperitivi e agli allenamenti in rosa, tante e variegate sono le iniziative che trovate in coda a questo articolo. Dal 12 al 20 ottobre 2019 saranno illuminati di rosa anche i monumenti più rappresentativi di ogni Comune dell’Empolese Valdelsa.

Inoltre le donne che parteciperanno sabato 19 ottobre 2019 alle 17, a Empoli, piazza Farinata degli Uberti, alla classica passeggiata le Donne in Rosa per le vie del centro storico riceveranno una cartolina che darà diritto a un ingresso gratuito in tutti i musei del Sistema Museale dell’Empolese Valdelsa: 20 strutture in 11 Comuni, che apriranno le loro porte gratuitamente in questo Ottobre Rosa.

Alla conferenza erano presenti le Astro Dragon Boat Ladies, gli assessori delegati dei comuni aderenti e gli organizzatori.

Paolo Scardigli, presidente dell'Associazione Astro, ha commentato: "Tutti gli anni aumentano le richieste di partecipazioni agli eventi, per noi è un onore importante. Ricordiamo che Astro è l'unica associazione e struttura che offre l'estetica oncologica in Toscana, grazie al dottor Caponi".

Franca Criseo delle Astro Dragon Boat Ladies, il team femminile di canottaggio fatto da donne che sono riuscite a guarire dal tumore al seno: "La nostra fisioterapia la facciamo pagaiando a Limite. Questa è la sesta edizione dell'Ottobre Rosa a Empoli, ma a livello mondiale l'evento ha fatto il giro del mondo. Noi donne che ce l'abbiamo fatta siamo la testimonianza del fatto che si può uscirne".

Inoltre durante la conferenza stampa è stata presentata da Astro una convenzione fra le Farmacie Comunali di Empoli e la stessa associazione per permettere l’acquisto di prodotti di cosmesi, specificatamente pensati per donne sottopaste a terapie antitumorali, a prezzi scontati rispetti a quelli di produzione grazie alla disponibilità dell’azienda empolese Le Antiche Mura.

Ottobre Rosa, il programma delle iniziative

CAPRAIA E LIMITE SULL’ARNO

Martedì 15 ottobre 2019, ore 21 – Fornace Pasquinucci “Human Library” in collaborazione con l’associazione Pandora. Anche le Astro Dragon Ladies diventano libri viventi.

Sabato 12 ottobre 2019, alle 14.30, Società Canottieri - OPEN DAY di Dragon Boat. Lo sport come prevenzione primaria e riabilitazione per le donne operate di tumore al seno. Giornata promozionale per vivere insieme l’emozione di pagaiare su un dragon boat fianco a fianco. Progetto di fisioterapia dell’Associazione Astro.

CERRETO GUIDI

Domenica 20 ottobre 2019 – Villa Medicea - alle 17 visita guidata della Villa; alle 19 Conferenza; alle 19.30 esibizione del gruppo Storico Fiamme di Caracosta; alle 20 cena ‘Astro alla corte di Stella di casa Medici’.

EMPOLI

Da sabato 12 a mercoledì 30 ottobre – Vicolo Santo Stefano: mostra fotografica ‘I’m not afraid’ del fotografo Leonardo Perugini, progetto estetica oncologica; mercoledì 16 ottobre 2019 alle 19, piazza della Vittoria, Bar Vittoria, ‘Apericena Rosa’. Sabato 19 ottobre 2019 alle 16.30, piazza Farinata degli Uberti, gazebo della associazione Astro con materiale informativo; alle 17 appuntamento con le Donne in Rosa e tutti i loro sostenitori per la passeggiata per le vie del centro storico. Ai partecipanti sarà offerto il biglietto omaggio per la visita ai Musei cittadini. Domenica 27 ottobre 2019, Cenacolo degli Agostiniani, concerto a sostegno di Astro ‘Ascolta la vita in Chiave di Vino’; lunedì 14 e lunedì 28 ottobre 2019, lunedì 11 e lunedì 25 novembre 2019 alle 21 – sala Convegno della Misericordia – Proiezione di films sul tema: Il Coraggio delle Donne.

Da lunedì 14 a lunedì 21 ottobre 2019 a Ponte a Elsa – PINKweek Palestra ESSE club – allenamento in rosa.

Labor srl devolverà il 10% degli incassi dalla vendita di una spazzola biodegradabile ‘petalosa’.

Per tutto il mese di ottobre l’istituto ECOMEDICA di Empoli, Via Cherubini, 2, effettuerà una tariffa agevolata per screening mammografico preventivo alle donne socie di Astro.

FUCECCHIO

Mercoledì 23 ottobre 2019, alle 19.30, Chiostro dei Frati, Piazza La Vergine

- Apericena “SALUTiamoci-la salute vien prevenendo”.

- Mostra fotografica “I’m not afraid” del fotografo Leonardo Perugini. Progetto Estetica Oncologica dell’Associazione Astro.

GAMBASSI TERME

Venerdì 25 ottobre 2019, alle 18.30, Casa della Salute – Convegno e a seguire aperitivo. Parteciperanno: Paolo Scardigli, presidente Astro; Claudio Caponi, responsabile Breast Unit e coordinatore Centro senologia Empoli; Costanza Altamore, psicologa Astro; Sara Rigacci, vice sindaco e assessore Pari Opportunità Comune di Gambassi Terme. Nell’incontro saranno illustrate le attività dell’associazione Astro, in particolare per quanto riguarda il supporto psicologico e l’attività riabilitativa che viene svolta nella piscina delle Terme della Via Franchigena a Gambassi Terme. Da sabato 12 a domenica 20 ottobre 2019, Biblioteca Comunale - VETRINA IN ROSA selezione di libri sulla sensibilizzazione e prevenzione dei tumori al seno e sui corretti stili di vita.

MONTAIONE

Da sabato 12 a domenica 20 ottobre 2019, alla Biblioteca Comunale “a biscóndola”, selezione di libri sulla sensibilizzazione e prevenzione dei tumori al seno e sui corretti stili di vita

MONTELUPO FIORENTINO

Giovedì 24 ottobtre 2019 – MMAB – ASTRO In…Canto 2009 – 2019 “La voce che cura” – Una serata per raccontare 10 anni di esperienza del progetto di Musicoterapia Vocale sostenuto da Astro. Alle 19.30 apericena. A seguire Musica e Parole per datre voce alle emozioni con il metodo ‘Voce e Canto Naturale’ ideato da Jenny Fumanti.

MONTESPERTOLI

Domenica 6 ottobre 2019, alle 17.30, Sala Topical - Divulgazione del messaggio di prevenzione nel corso della presentazione dello spettacolo teatrale, “Piazza della Passera – La donna è un oggetto acquistabile? Storie e riflessioni di ieri e di oggi”, all’interno del Festival delle Donne. Martedì 15 ottobre 2019 Distribuzione del materiale informativo dell’Associazione Astro al mercato cittadino.

SANTA CROCE SULL’ARNO

Sabato 12 ottobre 2019, la mattina, Stand informativo associazione ASTRO al mercato cittadino; mercoledì 15 ottobre 2019 Staffoli – gazebo informativo al mercato cittadino

VINCI

Sabato 12 ottobre 2019, alle 11, Sovigliana-Via Leonardo da Vinci. Biciclettata in rosa che unisce l'inaugurazione di un'opera pubblica, la Pista Ciclabile, ad un messaggio importante per la vita umana quale la prevenzione del tumore al seno.

Di seguito l’elenco dei monumenti illuminati di rosa:

Castelfiorentino Teatro del Popolo

Capraia e Limite sull’Arno Stemma Comunale Inizio Viale Montagni - Monumento in P.zza C.Battisti

Cerreto Guidi Palazzo Comunale e Villa Medicea

Certaldo MAPS – Macelli Public Space in Piazza Macelli

Empoli La Vittoria Alata – Piazza della Vittoria

Fucecchio Chiesa dei Frati – Piazza la Vergine

Gambassi Terme Stabilimento “Le Terme della Via Francigena”

Montaione Rotatoria all’ingresso Est del Capoluogo “Viaggiatori A Riposo” Scultura di Paolo Staccioli

Montelupo Fiorentino Le istallazioni artistiche di Ugo La Pietra in Piazza Vittorio Veneto

Montespertoli “Il Tripudio” – Statua del Maestro Gino Terreni

Santa Croce sull’Arno Biblioteca Comunale Adrio Puccini e Largo Delio Nazzi e Teatro Comunale Verdi

Vinci La Torre del Castello dei Conti Guidi

