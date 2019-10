Perseguita la ex e danneggia l'auto del nuovo compagno: arrestato 28enne

I carabinieri di Pescia e del Norm di Montecatini Terme, rintracciavano e arrestato K.E., cittadino albanese di 28 anni, residente a Uzzano, indagato per atti persecutori e danneggiamento aggravato.

In particolare, i militari, accertavano che dal mese di gennaio di quest’anno, l'uomo vessava e maltrattava la ex convivente, perché non accettava la nuova relazione intrapresa da quest’ultima. Da ultimo, lo scorso mese di settembre, arrivava perfino a danneggiare l’autovettura del nuovo compagno della donna, parcheggiata sotto la sua abitazione.

L’uomo, ultimate le formalità di rito, veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le notizie di Uzzano