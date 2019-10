Accoltella due clienti in pizzeria, arrestato 36enne in Valdinievole

I carabinieri di Montecatini Terme hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia un uomo di 36 anni di origini cubane, residente a Monsummano Terme per tentato omicidio.

In particolare, l’uomo, titolare di una pizzeria a Massa e Cozzile, intorno alle 23.00 di ieri, mentre era intento a preparare le pizze, aveva un’accesa discussione per futili motivi con due avventori, che ben presto sfociava in aggressione. Durante le fasi concitate del litigio, infatti, l’uomo colpiva con un coltello i due clienti. Ad avere la peggio è stato un 31enne di Ponte Buggianese, il quale veniva attinto al torace e al momento si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Pescia. L’altro avventore, un uomo di 42 anni parente del primo, ha riportato solo lievi ferite ad un avambraccio.

I militari, ultimati i primi accertamenti, procedevano a denunciare l’uomo in stato di libertà per tentato omicidio.

