Aperte le iscrizioni ai Laboratori Teatrali con Franco Di Corcia Jr presso la scuola ASD Proscaenium Pisa diretta da Laura Silo.

I Laboratori per Bambini/Ragazzi e Giovani/Adulti si terranno presso la sede della scuola in Via Fiorentina 216a, Pisa.

Segreteria Proscaenium 050.49020 proscaenium@virgilio.it

Segreteria Teatro di Bo' 371.1272850 info@teatrodibo.it www.proscaeniumpisa.it www.teatrodibo.it

Fonte: Ufficio stampa

