Rignano, lutto per la scomparsa di Giovanni Iannelli

Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Iannelli. Il giovane corridore è mancato oggi, lunedì 7 ottobre, dopo un incidente in gara lo scorso sabato.

L'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giovanni Iannelli, giovane ciclista pratese tesserato in questa stagione per il Team Cipriani e Gestri di San Giusto di Prato che, da anni, organizza la gara Juniores che si svolge l'ultimo giorno del Perdono nel nostro paese.

Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti i suoi cari le condoglianze di tutta l'Amministrazione e della cittadinanza rignanese.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa

