Riqualificazione di Piazza Isolotto: a novembre il via ai lavori

Il presidente della commissione urbanistica Renzo Pampaloni ha presentato, in Consiglio comunale, un Question Time, al quale ha risposto l'assessora ai lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano Alessia Bettini, sui tempi di riqualificazione di piazza Isolotto.

“La nuova Piazza, che vanta un lungo percorso di partecipazione iniziato nel settembre 2013, sarà caratterizzata da una unica superficie da destinare all'uso pedonale tra il sagrato e via dei Ligustri con lo spostamento dell'area di parcheggio presente tra i portici e via delle Magnolie, andrà a materializzare numerosi obiettivi richiesti dai cittadini durante i confronti che si sono succeduti negli anni: una nuova area giochi per bambini localizzata nell'area a verde presente davanti al sagrato, una particolare conformazione della pavimentazione (priva di scalini per favorire l'accessibilità a anziani e portatori di handicap) che permetterà anche di ricostruire la connessione tra il Viale dei Bambini e il Viale dei Pini e di percorrerla in sicurezza, servizi igienici e un nuovo fontanello. Sarà ricreata – aggiunge il presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni – una nuova pensilina, più ampia della precedente, che oltre ad ospitare il mercato di giorno sarà attrezzata per ospitare attività di carattere ricreativo/culturale durante tutte le altre ore per rendere la Piazza viva oltre le ore del mercato. L'assetto della Piazza ne consentirà un uso flessibile grazie a soluzione progettuale in grado di modulare l'accessibilità alla stessa attraverso un sistema di pilomat, anche Via delle Magnolie potrà assumere un assetto variabile (senso unico o doppio senso) a seconda delle esigenze. Il mercato inoltre sarà mantenuto e favorito con un nuovo sistema di accessi, di stoccaggio merci e di gestione dei rifiuti prodotti. La cantierizzazione, che avverrà in tre fasi diverse, consentirà lo svolgimento di tutte le funzioni attualmente presenti, a partire dal mercato. L'assessora Alessia Bettini, rispondendo al Question Time, ci ha confermato che i lavori inizieranno già entro novembre ed entro sette mesi dovrebbero concludersi. Credo sia necessario non solo incontrare le associazioni di categoria ma informare, con una comunicazione puntuale, anche i cittadini del Quartiere 4 che sono molti interessati ai lavori di riqualificazione di piazza dell'Isolotto che inizieranno dal parcheggio lato passarella. E' giusto – conclude il presidente Renzo Pampaloni – che la popolazione venga informata puntualmente sulla cantierizzazione, sull'avanzamento dei lavori e degli impatti conseguenti sulla mobilità”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

